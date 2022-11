Raggiunto dall'emittente radiofonica argentina Radio Villa Trinidad, l'ex attaccante del Lecce Pedro Pablo Pasculli ha parlato di Lionel Messi in vista di quello che con molta probabilità sarà il suo ultimo tentativo per vincere la Coppa del Mondo: "Ha bisogno di più calma. Che lo lascino in pace. Messi va lasciato in pace. Non dargli tante responsabilità. Lionel Scaloni sta lavorando bene, ka squadra gioca bene. Bisogna dargli l'opportunità di portare i giovani nel futuro. Lascialo libero nelle sue scelte. Abbiamo urgente bisogno di vincere un altro Mondiale. Abbiamo una buona rosa per il 2022. Lautaro Martínez sta facendo bene e c 'è anche Paulo Dybala".