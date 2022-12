Fuori Angel Di Maria, dentro Alejandro Gomez. Questa è la grande novità proposta da Lionel Scaloni per la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali che vedrà la sua Argentina opposta all'Australia. Il Papu torna titolare dopo l'opaco primo tempo giocato contro l'Arabia Saudita, rilevando il Fideo fuori per un problema fisico. Ancora panchina per Lautaro Martinez, scalzato da Julian Alvarez.