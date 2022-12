Sconfitta dall'Argentina, la Croazia di Zlatko Dalic ha ancora la possibilità di raggiungere il podio di questo Mondiale. In programma per domani infatti c'è la finale per terzo e quarto posto da disputare contro il Marocco. Alla vigilia del penultimo match di questa avventura in Qatar a presentarsi in conferenza stampa è il centrocampista Mateo Kovacic: "A quel tempo in Russia avevo un ruolo diverso in nazionale e ho imparato molto. Ho visto come giocatori come Modrić, Rakitić e Mandžukić si stavano preparando per la Coppa del Mondo e ho pensato che un giorno sarei stato il leader della squadra e cercare di ottenere un grande risultato. Sono onorato di imparare da loro, perché mi hanno insegnato come rappresentare il mio paese e lottare per la Croazia ai Mondiali. I giocatori più anziani hanno dimostrato quanto siano importanti per la Croazia oggi, e i giovani hanno il privilegio di imparare di nuovo, questo è importante per prendere un giorno il loro posto".