Impegno importante e proibitivo quello di domani contro il Brasile per la Croazia di Dalic nel match d'apertura dei quarti di finale di questo Mondiale. Secondo i bookmakers i favoriti sono i verdeoro, numeri uno nella lista dei papabili candidati al titolo. Ma "il Brasile è sempre il favorito per vincere il titolo" dice Mateo Kovacic durante la conferenza stampa che precede la partita. "Ma ci sono molti top team e più favoriti in Qatar. Siamo concentrati sul nostro gioco, vogliamo mostrarci nella condizione migliore" sottolinea l'ex Inter.

Sulle capacità agonistiche di Vatreni...

"Siamo abbastanza prestanti nella corsa come si è visto nelle prime quattro partite. Facciamo del nostro meglio e Brozo è lì per alzare la nostra media, abbiamo quel bonus. I giapponesi hanno giocato una buona fase di difesa, sono stati chiusi. La squadra ha però mostrato carattere e forza. Siamo soddisfatti delle prestazioni ma penso che possiamo fare ancora meglio e questo deve essere dimostrato venerdì".

Sulla Croazia come una delle migliori squadre in questa parte d'Europa...

"Penso che i risultati dimostrino che siamo davvero una buona squadra. Abbiamo un grande talento, ma lo abbiamo già avuto. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato forza, unione, lotta e l'orgoglio di giocare per la maglia. Abbiamo perso solo una partita dall'Europeo, contro l'Austria, quindi stiamo dimostrando di essere bravi e dobbiamo continuare così, essere ancora migliori. In Premier League sono abituato a lotte e partite difficili. Dobbiamo imporci sul gioco, e poi fisicamente. Siamo pronti. Abbiamo altri due giorni per riposare e mostrare il vero volto della Croazia" .