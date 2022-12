Dopo la vittoria di sabato contro l'Australia negli ottavi, i giocatori dell'Argentina hanno avuto la domenica libera. Nessun giocatore si è allenato, eccezion fatta per Angel Di Maria , reduce da una contrattura e grande dubbio di formazione del ct dell' Albiceleste per i quarti contro l'Olanda.

Se il Fideo sarà ok, allora potrà prendere il posto del Papu Gomez (alle prese con una distorsione alla caviglia), altrimenti TyC Sports non esclude il cambio di modulo con il ritorno di Leandro Paredes in mediana e "persino Lautaro Martinez, per fare il doppio nove con Julián Álvarez", si legge.