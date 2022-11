Lionel Scaloni è pronto a confermare Lautaro Martinez al centro dell'attacco della sua Argentina in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Secondo quanto riportato da Olé, il Toro completerà il tridente di attacco con Messi e Di Maria. Tre i dubbi di formazione per la Seleccion: Montiel e Molina si giocano una maglia sulla fascia destra, Lisandro Martinez e Romero un posto al fianco di Otamendi al centro della difesa, mentre Fernandez insidia Paredes in mediana.