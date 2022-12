Dramma ai Mondiali in Qatar, dove un giornalista americano è morto d'infarto durante la partita Argentina-Olanda. Grant Wahl, 48 anni, aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated come esperto di calcio prima di entrare a far parte di CBS Sports nel 2021, canale per il quale stava seguendo i Mondiali. Il reporter aveva già fatto notizia perché arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno. A dare la notizia è stata la moglie di Wahl, confermando che a stroncarlo è stato un attacco cardiaco. Nel suo podcast quotidiano aveva detto di avere un po' di bronchite, forse causata dalla fortissima aria condizionata, e per questo era sottoposto ad una cura antibiotica. Secondo la radio americana NPR, è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato un soccorso d'urgenza sul posto prima di portarlo via in barella.