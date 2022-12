Brutte notizie per il ct del Brasile Tite: è già finito il Mondiale per il difensore Alex Telles e per l'attaccante Gabriel Jesus, i due giocatori che si sono infortunati ieri nel match contro il Camerun. Secondo quanto ha reso noto lo staff medico della Seleçao, i test ai quali i due sono stati sottoposti hanno evidenziato problemi che non permetteranno a entrambi i calciatori di tornare in campo entro la fine di Qatar 2022.



Per Gabriel Jesus c'è una lesione al ginocchio destro da cui può guarire "fra tre o quattro settimane" senza bisogno di operarsi, mentre Alex Telles, anche lui con problemi al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.