Il 3-0 subito dalla Croazia per mano dell'Argentina brucia ancora sulla pelle di Ivan Perisic, anche a due giorni dal sogno sfumato di centrare la seconda finale consecutiva al Mondiale: "Questa sconfitta fa molto male, fa più male, ma ora più che mai non possiamo abbassare la testa - il messaggio del laterale del Tottenham su Instagram -. Quello che ci aspetta è una battaglia per la quale siamo pronti, una battaglia per ciò che merita la nostra Croazia. Andiamo a prendere una medaglia!". I vice campioni del mondo uscenti, infatti, sabato affronteranno il Marocco nella finalina per il terzo e quarto posto.