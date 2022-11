Leandro Trossard sostituto di Romelu Lukaku come punta centrale del Belgio? Il giocatore del Brighton espllicita la sua disponibilità ai microfoni di Het Laatste Nieuws: “Non mi dispiacerebbe giocare da attaccante. Ho già dimostrato al Brighton di saper giocare in qualsiasi posizione offensiva. Ma spero prima di tutto che Lukaku si rimetta in forma. Romelu è un giocatore molto importante per noi. C'è abbastanza qualità per fare a meno di lui, ma è ancora un mondo a parte rispetto a quando Big Rom è in campo. La sua presenza dà una dimensione in più al modo in cui possiamo giocare a calcio".