Nelle scorse ore, Thiago Almada, assieme ad Angel Correa, ha preso l'ultimo aereo disponibile dell'Argentina che porta a Qatar 2022, rispondendo alla chiamata d'emergenza del ct Lionel Scaloni dopo i forfait per infortunio dell'interista Joaquin Correa e del fiorentino Nico Gonzalez. Alla partenza dal centro sportivo dell'Albiceleste di Ezeiza, i due sono stati accolti da un incredibile bagno di folla: "Sono molto eccitato, non mi aspettavo tutto questo - ha ammesso il trequartista dell'Atlanta United al cronista d Tyc Sports -. Il modo in cui si vive il calcio in Argentina è molto bello. È il giorno più felice della mia vita per me e la mia famiglia. È per tutto ciò per cui lottiamo, che viviamo giorno per giorno, quindi sono molto felice".