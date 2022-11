Cambi di programma in casa Argentina a pochi giorni dal Mondiale. Dopo il fastidio al ginocchio sinistro accusato dall'interista Joaquin Correa, in seguito l'allenamento di oggi - informa la Seleccion - Nicolas Gonzalez ha subito un infortunio muscolare e verrà escluso dalla rosa per il torneo in Qatar. Al suo posto il ct Scaloni ha convocato Angel Correa.