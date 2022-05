Inizia ad allenarsi l'Inter di Antonio Conte in quel di Singapore. Come riferito dall'emittente InterTV, la squadra è arrivata intorno alle dieci di mattina ora locale (il volo è durato ben 13 ore): i nerazzurri, come fortemente voluto dal proprio tecnico, si sono subito sgranchiti le gambe. Poi il pranzo e la seduta pomeridiana: riscaldamento con andature, esercizio di tecnica (tra cui diverse situazioni in fase di possesso pallo) e tante corse a tutto campo con esercizi di stretching.

