Dzeko lo scorso anno è stato decisivo in Champions: con il senno di poi (ed in mezzo il caos-Lukaku) avrebbe potuto dire la sua un anno in più in Italia? A rispondere è Ervin Zukanovic, difensore dell'Asteras Tripolīs, simbolo della Nazionale serba: "Sicuramente poteva giocare un anno in più nell'Inter, ma non credo che dipendesse da lui: questa è stata una decisione della società" ha detto a Sportitalia.

Prima della Sampdoria si parlò del tuo possibile arrivo all'Inter: quanto sei stato vicino ai nerazzurri?

"Molto, avevo un accordo con l'Inter e Mancini in quel periodo mi voleva tantissimo".

E poi?

"Non so cosa sia successo: in quel periodo l'Inter aveva problemi di Fair Play Finanziario e non se ne fece nulla".