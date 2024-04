"L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario in questo campionato, la crescita della squadra è iniziata nella parte finale della scorsa stagione. Se ripeterà questo livello di calcio anche l'anno prossimo, Milan, Juve e Napoli dovranno fare molto di più". Lo ha detto Gianfranco Zola, leggenda del Cagliari e del Chelsea, parlando delle gerarchie della Serie A presenti e future in collegamento con 'Supertele', in onda ieri sera su DAZN.