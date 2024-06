Leggenda azzurra e campione del Mondo '82, Dino Zoff è stato intervistato da Tuttosport in vista della sfida di questo pomeriggio contro la Svizzera. Questa Nazionale, può arrivare dove? "Può andare avanti - dice sicuro l'ex portiere -. Sono stati bravi a passare il girone all’ultimo momento. Questo è di buon auspicio per la voglia di non mollare e per il destino che ci ha fatto qualificare a tre secondi dalla fine".

Con la Svizzera non sarà facile.

"Nessuna gara è semplice. La nostra parte di tabellone sembra più facile, ma solo sulla carta. Poi il campo stabilirà se è vero, oppure no".