Walter Zenga, negli studi di Sky Sport, ha commentato il 3-1 inflitto dall'Inter alla Roma ieri pomeriggio a San Siro. Per l'ex portiere nerazzurro si tratta di una vittoria fondamentale che avvicina Inzaghi allo scudetto.

"Nell'Inter ora funziona bene tutto e gli episodi girano a favore - le sue parole -. Ora bisogna vedere per il calendario: nelle ultime due giornate, l'Inter dovrà giocare contro Cagliari e Sampdoria. Se la lotta per non retrocedere dovesse esserre già decisa, questo potrebbe essere un grosso vantaggio per i nerazzurri".