Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, si esprime sul nuovo scandalo scommesse dando sfogo alla sua amarezza e anche ad una punta di disillusione: "Scommesse? Dobbiamo avere sempre qualche scandalo. Altrimenti non siamo in Italia. Una brutta cosa. Il minimo della squalifica è tre anni. Ma in Italia non si rispetta. Se uno perde tre milioni un problema ci sarà. Poi si dice che sono malattie, ma i malati veri stanno da altre parti".