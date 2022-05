"La squadra di Inzaghi può essere favorita per quanto sta facendo in campionato ma essendo una gara secca sappiamo come funziona: i giocatori danno anche ciò che non hanno e la Juve ha il vantaggio di non essere in lotta per lo scudetto. Vincere per i bianconeri può portare fiducia e entusiasmo. Per questi motivi dico che non c'è una favorita assoluta". Questa la previsione di Ze Maria che a Tuttomercatoweb.com risponde a proposito della finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Inter.

Il fatto che l'Inter sia ancora in corsa per lo scudetto può essere condizionante?

"Può essere positivo e negativo; oggi forse meglio mettere un titolo in tasca piuttosto che perderne due. Cercheranno di dare il massimo per prendersi questa coppa e guadagnare l'entusiasmo che serve per queste ultime due partite".