Serata speciale per i tifosi nerazzurri in Arabia Saudita quella di giovedì 13 marzo. Zain KSA, primo Official Regional Partner dell’Inter nel Paese, ha organizzato un evento esclusivo nel proprio store di Riyadh dove era presente anche Javier Zanetti.

Il vice presidente nerazzurro "ha incontrato oltre 300 tifosi accorsi per celebrare i colori nerazzurri e vivere un momento di autentica passione interista - si legge nella nota del club -. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per il lancio ufficiale del nuovo router 5G cobranded. Il ritorno dell’Inter in Arabia Saudita, a pochi mesi dall’ufficializzazione della partnership, testimonia il costante impegno del Club nel rafforzare i legami con i propri partner internazionali e nell’essere sempre più vicino alla propria fanbase globale. L’evento di Riyadh ha messo in luce ancora una volta l’entusiasmo e l’affetto dei tifosi sauditi per l’Inter, consolidando una connessione che cresce sempre di più".