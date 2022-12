La notizia tremenda della morte di Sinisa Mihajlovic, che ci ha lasciato all'età di 53 anni dopo una lunga malattia, ha raggiunto anche Javier Zanetti, attualmente in Qatar per seguire l'Argentina finalista del Mondiale: "Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore - il messaggio scritto sul proprio profilo Instagram dal vice presidente dell'Inter -. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace".