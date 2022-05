"Sulla carta, in base al calendario, potrei dire Inter. Ma, se guardo la classifica e all’entusiasmo del momento, dico Milan: oltre al vantaggio negli scontri diretti, arriva con una buona forma fisica e ha grande entusiasmo". Questa l'idea di Gianluca Zambrotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida scudetto tra milanesi. "La sfida di Verona, domenica, è delicata

per il Milan. L’Inter dovrà stare attenta alla voglia di salvarsi del Cagliari", dice il campione del mondo 2006.