"Sicuramente le ultime ore per me sono state una montagna russa, abbiamo fatto tutto di corsa ieri affinché io fossi disponibile oggi. E' stata una partita sfortunata, poi però siamo stati bravi a crederci fino in fondo". Così Nicola Zalewski, parlando a Sky Sport, a caldo dopo il derby finito 1-1, anche grazie al suo assist fornito all'esordio assoluto in maglia nerazzurra.