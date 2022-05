Domenica, a Reggio Emilia, non ci sarà il '5 maggio' del Milan. Ne è convinto Alberto Zaccheroni, allenatore campione d'Italia con i rossoneri nel 1998-98, che nel 2002 sedeva sulla panchina di quella Lazio che fece perdere lo scudetto all'Inter all'ultima giornata: "Il 5 maggio 2002 successe qualcosa che nessuno aveva provato neanche a immaginare - le parole di Zac a Sky Sport -. Ci fu la 'variante Poborský', poi l'Inter diede tutto per scontato. Eravamo convinti anche noi di perdere, avevamo mezza squadra fuori; quando sono scesi dal pullman, i giocatori dell'Inter erano rilassati, emozione che va bene se va tutto liscio, non se le cose cominciano ad andare male. Poborsky non capì i fischi dei suoi tifosi, mi guardò dicendomi 'cosa ho fatto?'. Non è mai stato un bomber, eppure andò sul retropassaggio di Gresko. Il Milan sta vivendo una situazione diversa".