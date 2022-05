Ospite sulle frequenze di Radio24 durante 'Tutti Convocati', Alberto Zaccheroni commenta l'andamento del campionato che vede Milan e Inter a duello per lo Scudetto anche nelle ultime due giornate: "Sulla carta doveva essere il campionato dell'Inter, a livello individuale e di esperienza è la più forte in assoluto - dice con sicurezza Zac -. Dovesse perdere, vorrebbe dire che all'Inter è mancato qualcosa".

Poi un commento sulla prestazione di Ivan Perisic in finale di Coppa Italia: "La prestazione di Perisic è pari a quello che si respira in spogliatoio, si sta caricando la squadra sulle spalle, ha svolto il doppio lavoro. Mi sorprende che l'Inter non abbia avuto continuità che doveva avere".