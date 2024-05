Christian Zaccardo, interpellato da SportMediaset si dice molto deluso dalla Juventus: "Era l'antagonista dell'Inter per lo scudetto, poi dopo lo scontro diretto ha perso continuità e tanti punti per strada. La Juve che siamo abituati a vedere sempre a lottare e vincere ha avuto problemi, ma nonostante questo hanno conquistato il posto in Champions. Se domani dovessero vincere la stagione sarebbe positiva, se dovessero perdere non lo sarebbe".