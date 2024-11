Iliad, nuovo Innovation & Technology partner di Lega Serie A, ha lanciato il concorso 'Vinci il calcio con Iliad', un’iniziativa pensata per i suoi utenti mobile, fibra e business. Dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025, ogni mese, gli utenti Iliad che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di vincere i biglietti per assistere alle partite della loro squadra del cuore. Gli utenti interessati che hanno un'offerta attiva mobile o fibra possono iscriversi al concorso visitando la pagina web dedicata vinciilcalcioconiliad.it, dove dovranno semplicemente inserire i propri dati, scegliere la squadra del cuore e selezionare la partita a cui desiderano assistere. Ogni mese, saranno selezionati i fortunati vincitori con la possibilità di partecipare nuovamente a ogni nuova estrazione mensile, moltiplicando così le chance di vittoria. Gli utenti che hanno attivato più utenze Iliad – ad esempio gli utenti convergenti o con più di un’offerta mobile attiva – avranno diritto a più tentativi per ogni utenza alle singole estrazioni, aumentando così le loro probabilità di vincita.

Fino al 31 marzo 2025, ogni mese iliad metterà in palio i biglietti, uno per ogni vincitore e un accompagnatore, per assistere dal vivo alle partite di Serie A della propria squadra preferita. Inoltre, i partecipanti che si iscrivono dal entro il 24 novembre 2024 avranno la possibilità di vedere due tra Inter, Milan, Juventus o Atalanta sfidarsi per aggiudicarsi la finale di Supercoppa Italiana. Infatti, iliad mette in palio l’esclusiva opportunità di vincere sei biglietti per la finale di EA Sports FC Supercup, con trasferta inclusa, che si svolgerà lunedì 6 gennaio 2025 in Arabia Saudita. Un’occasione imperdibile per vivere un evento di grande prestigio. Infine, al termine del concorso, iliad metterà in palio 60 maglie ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025 autografate dai giocatori e 5 palloni ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025 firmati dagli Ambassador della Serie A.