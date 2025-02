Rodrigo Palacio spegne oggi 43 candeline sulla torta. L'attaccante argentino ha giocato nell'Inter 169 partite segnando 58 reti. La società nerazzurra ha deciso di omaggiare Palacio con un video che riassume le sue giocate più belle.

Nel video si vedono non soltanto le reti realizzate, ma anche tanti altri momenti in nerazzurro e una famosa parata contro il Verona in una gara di Coppa Italia in cui ha dovuto indossare i guantoni per un infortunio a Castellazzi (con sostituzioni terminate).