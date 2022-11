Sabato, alle ore 15.30, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa al Suning Training Centre di Appiano Gentile per anticipare i temi di Juventus-Inter, big match della 13esima giornata di Serie A, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. L'appuntamento è il solito per i lettori di FcInternews.it, che potranno leggere le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in diretta sul sito.