Se Simone Inzaghi non sarà protagonista della conferenza stampa pre-partita come ormai d'abitudine, visti gli impegni ravvicinati, Marco Zaffaroni conferma il silenzio stampa come contro Sassuolo, Napoli, Bologna e Cremonese. Pertanto, entrambi gli allenatori di Verona e Inter, per ragioni diverse, non risponderanno alle domande dei giornalisti alla vigilia della gara del Bentegodi.