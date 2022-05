Conferenza stampa in casa Venezia per Antonio Vacca, che in vista della gara contro la Roma si sofferma tra le altre cose sulla serie di punti persi in stagione dai lagunari, oggi ultimi in classifica ma ancora con una speranza di salvezza: "Se andiamo a vedere le partite dove avremmo potuto rosicchiare punti saremmo, esagerando, in Europa League. I punti persi con il Verona, le due gare con lo Spezia, quelle con le Salernitana, all'ultimo con Inter e Udinese... sono tanti punti. C'è stato qualcosa ovviamente che è mancato, non ci ha aiutato però neanche la fortuna".