Pesa come un macigno l'errore di Jesse Joronen, che nei minuti finali è stato protagonista di un rocambolesco autogol che ha permesso al Verona di ribaltare il derby contro il Venezia. Davanti all'inizio non semplice di stagione per il portiere finlandese, il tecnico Eusebio Di Francesco viene interpellato in conferenza stampa su un possibile avvicendamento tra i pali con il lancio eventuale di Filip Stankovic. Di Francesco però replica lapidario: "Non voglio e non serve puntare il dito contro i singoli. Mi piace ragionare più sul noi".

Di Francesco si è soffermato anche su Gaetano Pio Oristanio, autore del gol dell'illusorio vantaggio arancioneroverde: "È in crescita nelle due fasi, è il nostro giocatore più bravo ad attaccare gli spazi. Sta crescendo, ha delle importanti qualità, ha fatto benissimo il primo tempo poi è un po' calato ma ce lo teniamo stretto, lui e Yeboah sono forse quelli più creativi".