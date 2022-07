A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 'Station Radio', è intervenuto l'ex regista tra le altre di Spal, Torino ed Empoli Mirko Valdifiori , che quest'anno ha giocato nel Pescara fino a gennaio, prima dello svincolo. 36 anni compiuti ad aprile, inizierà nei prossimi giorni il corso per allenatori a Coverciano. Nel frattempo c'è spazio per disquisire sulla nostra materia preferita, il calcio, approfondendo alcune tematiche in chiave partenopea.

De Vrij abituato alla difesa a tre: dobbiamo escluderlo dai papabili sostituti di Koulibaly?

"Anche lui è sempre stato abituato a giocare a tre: è forte ed intelligente e si può adattare in poco tempo a giocare a quattro. Bisognerebbe chiedere a Spalletti se lo valuta all'altezza, ed in quel caso credo che, sotto la guida del mister, per inizio stagione sarebbe già pronto".

Napoli-Dybala: qualora si realizzasse il trasferimento, cosa potrebbe dare l'argentino?

"Secondo me riporterebbe la voglia che adesso i tifosi stanno perdendo. Quello che potrebbe dare in campo lo sappiamo, perché è un calciatore fortissimo. Alle pendici del Vesuvio può diventare un idolo, amato e coccolato. Vediamo cosa sceglierà il ragazzo, ma il Napoli ha bisogno di fare un colpo importante per riportare entusiasmo alla piazza".