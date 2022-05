Messico, Stati Uniti e Giamaica: è questo, in disposizione cronologica, il trittico di impegni che attendono l'Uruguay del commissario tecnico Diego Alonso nel mese di giugno. Sono 35 i chiamati in causa. Tra questi il centrocampista dell'Inter Matias Vecino che, tra i militanti in Serie A, si aggiunge a Lucas Torreira (Fiorentina) e Matias Viña (Roma). Il parco degli attaccanti è davvero dal tasso tecnico elevato, con Suarez, Cavani e la stella del Benfica Nuñez. E vede presente anche il giovane interista Martin Satriano, gioiellino classe 2001 che quest'anno si è ben disimpegnato in prestito al Brest, mettendo a segno 5 gol e 1 assist in 21 presenze totali.

Di seguito l'elenco completo dei convocati Celesti:

PORTIERI: Muslera, Rochet, Sosa, De Amores.