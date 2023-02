Intervistato da TMW a margine nell'evento al Salone dei Cinquecento a Firenze in ricordo di Mario Sconcerti, il presidente dell'AssoAllenatori Renzo Ulivieri ha speso parole importanti per Thiago Motta, tecnico del Bologna che domenica ha battuto l'Inter e che è accostato proprio alla formazione nerazzurra per il futuro: "Se mi sta sorprendendo? No, perché lo conoscevo ed ero sicuro facesse bene. Mentre faceva l'esperienza al Genoa, ha fatto un'esprienza sbagliata, se n'è reso conto ed è maturato tantissimo. Oggi è un allenatore vero, da mettere alla pari con allenatori di grande esperienza come Spalletti, Sarri e Allegri".