L'impresa compiuta dal Bologna contro i campioni d'Italia dell'Inter mercoledì sera è stata possibile grazie allo spirito che Sinisa Mihajlovic ha saputo trasmettere alla sua squadra. E' la convinzione che Renzo Ulivieri ha espresso ai colleghi del Resto del Carlino: "In tanti momenti il Bologna ha sofferto e l’Inter sembrava poter mettere al sicuro il risultato, però questa squadra ha un’anima. Aadesso può lottare senza l’assillo della classifica", le parole dell'ex tecnico dei rossoblu. Che ha speso, infine, parole di elogio per Marko Arnautovic, l'emblema del carattere dei felsinei: "Con l’Inter, gol a parte, gli ho visto fare cose che di solito un centravanti non fa: pressare, correre, aiutare i compagni. Ricordate quando vi dicevo che a me garbano i calciatori che ragionano col ‘noi’ al posto dell'io? Ecco, Arnautovic usa il noi".