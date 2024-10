La grande prestazione di Mehdi Taremi contro la Stella Rossa è stata notata anche dalla UEFA. Dopo aver eletto l’attaccante iraniano (autore di due assist e un gol su calcio di rigore) Man of the Match della sfida, il nerazzurro è stato anche candidato, assieme ad altri tre giocatori come Player of the Week di questa due giorni di Champions League. Assieme a lui un altro giocatore della Serie A, Dusan Vlahovic della Juventus, Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e Abdallah Sima (Brest).