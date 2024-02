Aleksander Ceferin non si candiderà per un terzo mandato da presidente Uefa. "Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027", ha spiegato il dirigente sloveno dopo che nel corso del Congresso UEFA in corso a Parigi erano state votate le modifiche allo statuto con il voto favorevole di 50 delle federazioni presenti, con un solo voto contrario (quello del ceo della Football Association inglese Mark Bullingham) e un astenuto, ovverosia l’Ucraina.