Arrivato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo, Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha voluto elogiare i suoi ragazzi per quanto fatto vedere oggi al Mapei Stadium: "Lorenzo Lucca ha fatto una partita di grande sacrificio, Jaka Bijol porta un grande carico di personalità. Abbiamo creato tanto, nel secondo tempo abbiamo anche preso due traverse. Ci sono tantissimi aspetti positivi in questa partita, e da lì bisogna ripartire per affrontare una grande Inter. Dobbiamo guardare a cosa fare per uscire velocemente da questa maratona, se guardiamo gli altri cominciamo ad avere paura".

Come si affrontano sfide come quelle contro Inter e Roma? "Con la voglia di portare a casa un punto, perché tutto quello che riusciamo a rosicchiare da qui alla fine sono centimetri importanti che ci portano al traguardo della salvezza".