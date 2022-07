L'ex portiere Luigi Turci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della coppia tutta nerazzurra Onana-Handanovic dopo le parole di Inzaghi che ha confermato come il titolare, ai nastri di partenza, sarà lo sloveno.

"Stravedo per Handanovic che per anni è stato il miglior portiere della Serie A, per mentalità e atteggiamenti - le sue parole -. L'età avanza e l'Inter ha fatto bene a cautelarsi, ma vedo ancora Handanovic titolare. Tutta la difesa ha una fiducia illimitata in lui e sposo in pieno le dichiarazioni di Inzaghi".