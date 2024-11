Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha annunciato oggi la rosa dei giocatori selezionati per le sfide di Nations League con Galles e Montenegro, rispettivamente in programma il 16 e 19 novembre. Nella lista dei convocati, ovviamente, è presente capitan Hakan Calhanoglu, tornato in campo dopo l'infortunio domenica scorsa in Inter-Venezia, proprio sotto gli occhi attenti del suo selezionatore, presente in tribuna a San Siro. Mercoledì sera, poi, Calha è stato eletto MVP dalla UEFA nella vittoria nerazzurra a spese dell'Arsenal.