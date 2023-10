La prova offerta contro il Frosinone, dove col suo gol ha aperto la strada alla pazzesca rimonta del Cagliari, spinge Riccardo Trevisani a sponsorizzare Gaetano Oristanio, giocatore di scuola Inter oggi alla corte di Claudio Ranieri. Questo il suo commento per Cronache di Spogliatoio: "Grande gol di Oristanio, ma come fa a stare fuori in una squadra che non fa tre passaggi di fila? Come fa a stare fuori Oristanio? E’ il giocatore più forte del Cagliari e con distacco. Il Cagliari segna poco perchè Oristanio non gioca, per esempio. Il Cagliari ce li ha i giocatori.

Ha Luvumbo e le sue fantasiose corse, Oristanio ed il suo talento ed un centravanti; hai Petagna, Lapadula e Pavoletti. Shomurodov? Può giocare nei finali di partita. Vorrei vedere il Cagliari così, con il tridente