Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing, torna su due temi d'attualità in casa Inter: le condizioni di Lautaro Martinez e il doppio impegno campionato-Champions. "Se ne rifà 24 essendo partito alla sesta giornata mi sorprendo, ma per me aveva fatto un bellissimo derby, rispetto anche alla media dei compagni che hanno giocato tutti male, ma proprio tutti, tranne Dimarco. Per me aveva fatto la partita da uno che stava tornando", dice Trevisani parlando del capitano nerazzurro.

Quindi, riguardo alle difficoltà date dal doppio impegno: "Avendolo visto dal vivo giocare contro Haaland vuol dire che Acerbi ha ancora delle partite da altissimo livello, ma se in campionato ne ha fatte di meno c'è un tema di fame che va affrontato. L'Inter dopo il City esce improfumata e in smoking ed è andata a giocare il derby con rilassatezza. Di là avevano il sangue agli occhi e hanno vinto meritatamente il derby. C'è una questione di atteggiamento mentale: la squadra difficilmente riesce ad avere la stessa concentrazione back to back due partite di seguito, tant'è che quando ah fatto al finale di Champions ne ha perse dodici in campionato. Quest'anno a marzo dovrai fare una scelta, come l'anno scorso e due anni fa. Tutti e due è difficile farli".