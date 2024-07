Intervenuto sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha inquadrato il livello del centrocampo nerazzurro, portando avanti una convinzione valutativa: "Calhanoglu non è un bimbo. Asllani al primo anno non ha avuto spazio, ma quest’anno entra in campo in Juventus-Inter sull’1-1, in Inter-Roma 0-0. Ha giocato non tanti minuti, ma mentre prima entrava sul 4-0 contro l’Empoli, quest’anno è entrato con personalità. Secondo me farà un grande anno".