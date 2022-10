Andrea Traverso, responsabile dello sviluppo del sistema di licenze per club Uefa, è tornato a parlare sulla situazione economica del calcio italiano, che in passato aveva definito 'disastrosa': "Rispetto ad aprile la situazione non è cambiata più di tanto. Quando abbiamo introdotto il Fair Play Finanziario nel 2010 e poi durante gli anni della pandemia il calcio ha dovuto compiere un percorso in salita. Per il futuro: bisogna pensare positivo, ci vuole programmazione, e programmazione anche a livello di Lega, attenzione particolare ai costi e maggiore attenzione al bilancio" ha detto dal palco del Wired Next Fest.