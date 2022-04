L’ex attaccante Sandro Tovalieri ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per affrontare i temi di casa rossonera alla vigilia del derby di coppa. "È lassù, si sta giocando lo scudetto a poche giornate dalle fine. Sono cose che vanno ribadite a chiare lettere nelle valutazioni. Peccato per qualche pareggio di troppo, forse soffre con le cosiddette piccole del campionato - sottolinea l'ex Bari -. Anche Napoli e Inter hanno lasciato qualcosa per strada, sintomo che ogni avversario è in grado di metterti in difficoltà con l’organizzazione e le individualità".