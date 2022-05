"E' una serata particolare, che tutti vorrebbero vivere. Queste sono sempre finali importanti, dove cercare di portare a casa un trofeo. Sarà una gara bellissima, spero ci siano tanti gol. Non c'è un favorito, Inter e Juve sono due grandi squadre: vinca il migliore". Lo ha detto Francesco Totti , leggenda della Roma, a Mediaset, a pochi minuti dall'ultimo atto di Coppa Italia tra Juve e Inter.

Come vivrà Dybala questa gara particolare?

"Parliamo di un top player, quindi scenderà in campo con un'altra testa. Non sarà semplice perché sarà una delle ultime partite con la Juve, ma da grande professionista la disputerà senza pensare al futuro. Farà il campione, lo dimostrerà sicuramente", ha concluso il Pupone.