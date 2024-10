Quella contro il Cagliari sarà la prima partita per il Torino senza Duvan Zapata, infortunatosi gravemente nel corso del match contro l'Inter. Paolo Vanoli, tecnico granata, non si nasconde in conferenza stampa: "La perdita di Duvan è importante per noi, difficilmente si può sostituire per le caratteristiche che ha. Dovremmo essere bravi, Duvan era un valore aggiunto anche nella giocata individuale quindi adesso dobbiamo diventare ancora di più squadra e sviluppare un gioco corale per arrivare alla conclusione. Il nuovo capitano? Il gruppo ha deciso di dare la fascia a Karol Linetty".

A sostituire Zapata davanti ci sarà Antonio Sanabria, che ha mandato un messaggio per rincuorare lo sfortunato compagno dicendogli: 'Ora ci penso io' a segnare'. Vanoli ha apprezzato molto il gesto: “A Tonny ho fatto i complimenti, dall’estate ha sempre avuto una bella voglia di mettersi in mostra. È bellissimo il messaggio che ha mandato a Duvan dal Paraguay: io l’ho sempre visto coinvolgente, sono sicuro che è un ragazzo che ha le qualità per dare tanto. E, d’altronde, lo ha già dimostrato negli anni precedenti. Ha una bella responsabilità ma lui è un ragazzo che se la sa prendere”.