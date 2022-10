Il Torino esulta per la vittoria contro l'Udinese che rilancia i granata in classifica, ma si morde anche un po' le mani per la clamorosa occasione divorata nel recupero del match da Yann Karamoh, che solo davanti a Marco Silvestri gli calcia il pallone sul corpo e non riesce a ribadire in tap-in. Nel dopopartita, il tecnico Ivan Juric prende l'errore del francese ex Inter con filosofia: "In panchina mi sono costretto a pensare positivo, ci ha portato bene".