Presente nel salotto di Prime, l'ex attaccante Luca Toni, oggi commentatore, ha commentato la prestazione dell'Inter contro il Bayern Monaco. "La squadra di Inzaghi non mi è piaciuta tanto, l'ho vista giocare troppo impaurita. La forza del Bayern Monaco la conosciamo, sappiamo che è più forte, però mi sarebbe piaciuto vedere un po' di nervoso. Bisogna cercare di fare qualcosa in più, al di là del risultato non mi è piaciuto l'atteggiamento. Anche perché non sempre vince la squadra più forte".